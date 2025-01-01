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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اللجنة الأولمبية القطرية تعلن مواعيد بطولة كأس العرب للمنتخبات

منتخب مصر
منتخب مصر
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أعلن اللجنة الأولمبية القطرية عن مواعيد بطولة كأس العرب للمنتخبات المزمع إقامتها في العام الجاري 2025، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتبدأ منافسات النسخة المقبلة من كأس العرب 2025 في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر ان تشارك مصر في تلك البطولة، بعد موافقة حسام حسن المدير الفني للمنتخب على المشاركة حال إقامتها.

كما ستستضيف الدولة القطرية بطولة كأس العالم للناشئين خلال من 5 إلى 27 نوفمبر 2025 بملاعب كأس العالم 2022.

وتستضيف ملاعب كأس العالم بطولة كأس العرب 2025، بعدما استضافتها في وقت سابق على نفس الملاعب عام 2022 استعدادًا لاستقبالها المونديال العالمي في نفس العام.

الأولمبية القطرية كآس العرب الدوحة حسام حسن مصر