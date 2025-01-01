مبيومو يقود تشكيل برينتفورد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن توماس فرانك، المدير الفني لفريق برينتفورد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أرسنال، في المباراة التي تجمع بينهما في ختان منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق برينتفورد، اليوم الأربعاء، نظيره أرسنال على ملعب جتيش كوميونيتي، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الكاميروني بريان مبيومو تشكيل برينتفورد أمام أرسنال، وذلك رفقة يوان ويسا ومايكل دامسجارد.

يحتل برينتفورد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المرتبة الثالثة وفي رصيده 36 نقطة.

تشكيل برينتفورد لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: مارك فليكين

خط الدفاع: مادس رورسليف - ناثان كولينز - سيب فان دن بيرج - كين لويس بوتر

خط الوسط: فيتالي جانيلت - يجور يارموليوك - كريستيان نورجارد

وفي الهجوم: بريان مبيومو - يوان ويسا - مايكل دامسجارد.