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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"الفنون التشكيلية" يبدأ العام الجديد بـ 3 معارض فنية متنوعة

معرض نحت الجرانيت
معرض نحت الجرانيت لمحمد زكريا
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بدأ قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، العام الجديد 2025، بنشاط فنى كبير، من معارض تشكيلية لبعض الفنانين، بمراكز ثقافية ومتاحف فنية متنوعة، وذلك برعاية الدكتور احمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

" حصاد السنين "

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وافتتح القطاع اليوم معرض "حصاد السنين"، للفنان محمد ابو المجد، بمركز كرمة بن هانىء الثقافى بمتحف احمد شوقى، ويستمر المعرض حتى 11 يناير 2025.

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"نحت الجرانيت" 

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بينما يستضيف مركز محمود مختار الثقافى، غدًا الخميس 2 يناير 2025، معرض "نحت الجرانيت" للفنان محمد زكريا بقاعة نهضة صر، ويستمر حتى 12 يناير 2025.

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وتذكروا"

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فيما يفتتح قطاع الفنون التشكيلية، ايضا  معرض الفنان أيمن خلاف بعنوان "وتذكروا" بمركز محمود مختار الثقافي، وذلك غدًا الخميس 2 يناير 2025، ويستمر حتى 12 يناير.

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الجدير بالذكر ان قطاع الفنون التشكيلية، افتتح المعرض الأول "للتكامل بين الثقافة والتعليم العالي" بمركز محمود مختار الثقافي، وذلك مساء يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 بمقر المركز.

قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش وزير الثقافة حصاد السنين نحت الجرانيت وتذكرو