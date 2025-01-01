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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جيسوس يقود تشكيل أرسنال أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال
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أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برينتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما في ختام منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره برينتفورد بملعب جتيش كوميونيتي، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرازيلي جابرييل جيسوس تشكيل أرسنال أمام برينتفورد، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة مواطنه جابرييل مارتينيلي.

يحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الثاني عشر وفي رصيده 24 نقطة.

تشكيل أرسنال لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: دافيد رايا 

خط الدفاع: يورين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: توماس بارتي - ميكيل ميرينو - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: إيثان نوانيري - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي.

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