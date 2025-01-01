رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة ماجستير بكلية التربية

على هامش زيارة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، لكلية التربية اليوم ١ يناير ٢٠٢٥، شهد رئيس جامعة دمياط جانباً من مناقشة رسالة الماجستير في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم المقدمة من الباحثة شيماء أحمد هلال بعنوان :" أثر استخدام نمطي المشروعات الإلكترونية (فردية- جماعية) في تنمية مهارات تطوير مواقع الويب التعليمية لدى طلاب تكنولوجيا التعليم" بحضور السيدة الأستاذ الدكتور أماني عوض عميد الكلية ، والأستاذ الدكتور رمضان عبد الحميد الطنطاوي رئيس الجامعة الأسبق ، ولجنة المناقشة والحكم المشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور الشحات سعد عتمان أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية السابق "رئيساً ومناقشاً" ، والأستاذ الدكتور ربيع عبد العظيم رمود أستاذ تكنولوجيا التعليم ووكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث "مشرفاً وعضواً"، والسيدة الأستاذ الدكتور منى عبد المنعم فرهود أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد"مناقشاً وعضواً".

هذا وقدم رئيس الجامعة التهنئة للباحثة لنيلها درجة الماجستير ، متمنياً لها التوفيق في مسيرتها العلمية والعملية .