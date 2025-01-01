رئيس الوزراء: القطاع الخاص يسهم بنحو 60% من الاستثمارات في الربع الأول

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تعزيز تطوير قطاعي الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع الصناعة في مصر، مضيفًا أن وزارة التخطيط أعلنت نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن الدولة حققت نموًا بنحو 3.5%، وهو ما يعكس التوجه الإيجابي للاقتصاد المصري ويؤكد تحقيقه لأرقام جيدة.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أشار مدبولي إلى أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري بلغ أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدًا على أن الحكومة تشجع القطاع الخاص وتعمل على توفير بيئة مناسبة له للنمو والازدهار.

وفي سياق متصل، أفاد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص شهد نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، مما يعكس النجاح الذي تحقق بفضل السياسات الداعمة من الحكومة، مشيرًا إلى أن التمويلات الميسرة التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص العام الماضي شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار.