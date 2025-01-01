مشروع مسام يتلف 1063 قطعة غير منفجرة من مخلفات الحرب في اليمن

نفذ مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن عملية إتلاف جديدة شملت 1063 قطعة من مخلفات الحرب غير المنفجرة في منطقة باب المندب.

وشملت عملية التفجير والإتلاف 446 طلقة منوعة و93 لغمًا مضادًا للدبابات، و31 لغمًا مضادًا للأفراد، و97 قذيفة منوعة، و5 صواريخ، وفقًا لبيان صادر اليوم الأربعاء.

الجدير بالذكر أن عملية الإتلاف تمت وفق المعايير الدولية للتخلص الآمن من الألغام ومخلفات الحرب، في موقع بعيد عن التجمعات السكانية والمناطق الزراعية.

وتلقى عمليات التخلص من مخلفات الحرب ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، حيث إن هذه المخلفات تشكل تهديدًا كبيرًا على حياتهم، وإزالتها تُمكّنهم من التحرك بأمان في مراعيهم، ومزارعهم، وطرقاتهم.