مسئولون أمريكيون: مقتل المشتبه به في حادث الدهس بولاية نيو أوليانز

أعلن مسؤولون أمنيون أمريكيون، اليوم الأربعاء مقتل المشتبه به الذي قاد شاحنة دهست حشدا من المحتفلين بالعام الجديد، بولاية نيو أوليانز.

وقال مصدر مسئول فيدرالي بقوات إنفاذ القانون - لشبكة CNN الإخبارية اليوم - إن المشتبه به في هجوم نيو أورليانز "مات". وأضاف أن المؤشرات تتجه إلى أن المشتبه به تصرف عمدًا.

من جانبها، أصدرت عمدة مدينة نيو أورليانز لاتويا كانتريل معلومات أولية عن الحادث.. وقالت كانتريل: "نعلم أن مدينة نيو أورليانز تأثرت بهجوم إرهابي"، مشيرة إلى أن "الحادث لا يزال قيد التحقيق".

وفي وقت لاحق، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يحقق في الحادثة المميتة في نيو أورليانز على أنه "عمل إرهابي".

ويتحقق وكلاء إنفاذ القانون الفيدراليون أيضًا من المتفجرات البدائية المحتملة في مكان الحادث. وقالت أليثيا دنكان، وكيلة خاصة مساعدة مسؤولة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيو أورليانز: "تم العثور على أجهزة متفجرة بدائية، ونحن نعمل على تأكيد ما إذا كانت قابلة للتطبيق أم لا".

وقالت آن كيركباتريك، مفتشة الشرطة، إن رجلًا يقود شاحنة صغيرة في شارع بوربون "بسرعة كبيرة" قتل 10 أشخاص وأطلق النار على ضباط شرطة نيو أورليانز، وأصاب اثنين من الضباط.

وأضافت: "الليلة الماضية، كان لدينا أكثر من 300 ضابط هنا، وبسبب العقلية المتعمدة لهذا الجاني الذي تجاوز حواجزنا من أجل تنفيذ هذا، فإنه كان عازمًا على إحداث المذبحة والأضرار التي أحدثها".

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية الأمريكية، فقد قتل 10 أشخص وأصيب نحو 30 شخصا بجروح، بعد أن اقتحمت مركبة حشدا في شارعي كانال وبوربون الشهيرين وسط نيو أورليانز بولاية لويزيانا، عند حوالي الساعة 3:30 من صباح /الأربعاء/، مع انتهاء احتفالات رأس السنة.