شوط أول سلبي بين مودرن سبورت والإسماعيلي

انتهى الشوط الأول من المواجهة التى تجمع بين فريق مودرن سبورت، والذى يستضيف نظيره الإسماعيلى، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى “نايل”.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، ولم ينجح أى فريق فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل اى أهداف، كما فشلا كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الآخر.

تشكيل مودرن

ودخل الفرنسي فرانك دوماس المدير الفني لفريق مودرن سبورت، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل ، عبد الرحمن رشدان ، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع.

هجوم: فيجيري، اينوك سكالا.

تشكيل الإسماعيلى

فيما يخوض حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عمار - محمد نصر - محمد بيومي.

خط الوسط: عبدالرحمن الدح - نادر فرج - عماد حمدي.

خط الهجوم: إيريك تراوري - مروان حمدي - خالد النبريصي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبدالمنعم - علي الملواتي - هشام محمد - محمد عبدالسميع - عبدالله محمد - محمد خطاري - عمر القط - عبدالله السعيد - محمد زيدان.



ويحتل فريق مودرن سبورت قاع ترتيب الدورى المصرى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق الإسماعيلى المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.