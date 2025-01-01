ننشر تفاصيل مشروع إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

تخطط الحكومة لإطلاق مشروع إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يبدأ إنتاجه اعتبارا من أول العام المالي 2026/2025 المقبل أي بحلول يوليو من العام الجاري.

وفي هذا الصدد كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه المهندس كريم سامي سعد عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" ووفد الشركة؛ عن تفاصيل المشروع المقرر إطلاقه بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والذي يستهدف تصنيع وصيانة الوحدات المتحركة والمكونات المتعلقة بها باستخدام أحدث التقنيات والمواصفات العالمية وبما يخدم أهداف الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية.

وقال " الخطيب"، إن المشروع يسعى إلى توطين صناعة عربات المترو والقطارات من خلال التصنيع داخل المصنع، ودعم الموردين المحليين، إلى جانب جذب مصنعي مكونات السيارات العالميين للاستثمار بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وتبلغ نسبة الإنشاء بالمصنع حاليا 60% بحسب " الخطيب"، حيث سيتم البدء في الإنتاج خلال شهر يوليو من العام الجاري، ويشمل المصنع خطين للإنتاج أحدهما لإنتاج عربات المترو بنسبة توطين 35- 40%، والآخر لإنتاج عربات قطارات السكك الحديدية بنسبة توطين ٦٥٪ حيث تستهدف الشركة الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما أسواق دول القارة الأفريقية.

ويمثل المجمع الصناعي لشركة نيريك حجر الزاوية الرئيسي لتنفيذ خطة شاملة لتطوير، وتحديث منظومة النقل وصناعات السكك الحديدية في مصر.

وتسعى الشركة إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال ونقلها للصناعة المصرية.