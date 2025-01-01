باريس سان جيرمان يغري محمد صلاح براتب خرافي

كشفت تقارير صحفية عن تقديم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرضًا مغريًا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

يأتي تقديم نادي باريس سان جيرمان، عرضًا لنجم ليفربول محمد صلاح، في ظل اقتراب نهاية عقده مع الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب الصحفي الفرنسي «رومان كوليه جودين»، الذي يعمل بشبكة «يورو سبورت»، فإن عرض باريس سان جيرمان يمتد لمدة 3 مواسم، وبراتب أسبوعي يقدر بـ500 ألف يورو، وهو ما يعد عرضًا وراتبًا خرافيًا.

عرض ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

وذكر الصحفي الفرنسي أن ليفربول قدم عرضًا لتجديد عقد صلاح لمدة موسمين، وبراتب أسبوعي يبلغ 400 ألف يورو.

يقدم محمد صلاح مستويات رائعة مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل حتى الآن 17 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذا قائمة صانعي الأهداف حتى الآن.

ينفرد محمد صلاح بصدارة ترتيب هدافين الحذاء الذهبي في الدوريات الخمس الكبرى، بعدما أنهى عام 2024 في صدارة ترتيب الحذاء الذهبي، متفوقًا على الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، والدولي الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني، ومواطنه عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.