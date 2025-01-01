خرافات شائعة حول "البهاق" وحقيقة ما يشاع حوله

مرض البهاق هو اضطراب جلدي مزمن يحدث نتيجة فقدان صبغة الميلانين، المسؤولة عن لون الجلد والشعر والعينين، ينتج ذلك عن خلل في جهاز المناعة أو عوامل وراثية.

ومع ذلك، يحيط بالبهاق العديد من الخرافات والمعلومات المغلوطة التي تعزز الوصمة الاجتماعية وسوء فهم المرض.

فيما يلي أشهر الخرافات مع تفنيدها استنادًا إلى الحقائق العلمية.

1. الخرافة: البهاق مرض معدٍ:

الحقيقة:

البهاق ليس معديًا بأي شكل من الأشكال لا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر عبر اللمس، التفاعل المباشر، أو مشاركة الأدوات، هو مرض مناعي ذاتي ناجم عن مهاجمة جهاز المناعة لخلايا الميلانين في الجلد.

2. الخرافة: سوء النظافة يسبب البهاق:

الحقيقة:

النظافة الشخصية لا علاقة لها بالبهاق. هذا المرض ينتج عن اضطرابات مناعية أو وراثية ولا يرتبط بالإهمال أو قلة العناية بالنظافة.

3. الخرافة: البهاق يصيب أصحاب البشرة الفاتحة فقط:

الحقيقة:

يمكن أن يؤثر البهاق على جميع ألوان البشرة والأعراق. ومع ذلك، يكون أكثر وضوحًا عند أصحاب البشرة الداكنة بسبب التباين الكبير بين لون الجلد المصاب وغير المصاب.

4. الخرافة: البهاق يصيب أصحاب البشرة الداكنة فقط:

الحقيقة:

البهاق لا يميز بين الأشخاص. يصيب الجميع بغض النظر عن لون البشرة أو العرق.

5. الخرافة: يمكن علاج البهاق بالأعشاب فقط:

الحقيقة:

لا توجد أدلة علمية تثبت فعالية الأعشاب في علاج البهاق بشكل كامل. العلاج يعتمد على الطرق الطبية مثل العلاجات الموضعية، العلاج الضوئي، أو زراعة الخلايا الصبغية.

6. الخرافة: البهاق يؤثر على صحة المريض العامة:

الحقيقة:

البهاق مرض جلدي فقط ولا يؤثر على وظائف الأعضاء أو الصحة العامة. التحديات التي قد يواجهها المصابون عادة ما تكون نفسية نتيجة الوصمة الاجتماعية.

7. الخرافة: البهاق ينتج عن تناول أطعمة معينة:

الحقيقة:

لا يوجد أي دليل يربط بين نوعية الطعام والإصابة بالبهاق. الأسباب الرئيسية تكمن في الجينات والخلل المناعي.

8. الخرافة: التعرض للشمس يسبب البهاق:

الحقيقة:

الشمس لا تسبب البهاق، لكنها قد تؤدي إلى تفاقم حساسية الجلد في المناطق المصابة نتيجة فقدان الميلانين، الذي يوفر الحماية الطبيعية من الأشعة فوق البنفسجية.

9. الخرافة: جميع المصابين بالبهاق يفقدون لون جلدهم بالكامل:

الحقيقة:

درجة الإصابة بالبهاق تختلف من شخص لآخر. قد تظهر بقع صغيرة عند البعض، بينما قد يتأثر الجلد بأكمله عند آخرين.

10. الخرافة: البهاق علامة على الحظ السيئ أو لعنة:

الحقيقة:

هذه خرافة قديمة لا أساس لها. البهاق مرض طبي يمكن التعايش معه ولا يرتبط بأي معتقدات خرافية.

11. الخرافة: المصابون بالبهاق لا يمكنهم الزواج أو الإنجاب:

الحقيقة:

البهاق لا يؤثر على القدرة على الزواج أو الإنجاب. هو مرض جلدي لا يمتد تأثيره إلى الصحة الإنجابية.

12. الخرافة: البهاق يحدث بسبب العين أو الحسد:

الحقيقة:

لا يوجد أي دليل علمي على ارتباط البهاق بالحسد أو العين، الأسباب علمية بحتة وتتعلق بالجهاز المناعي والوراثة.

13. الخرافة: مرض البهاق لا علاج له

الحقيقة:

رغم أنه لا يمكن شفاء البهاق بالكامل في بعض الحالات، إلا أن هناك علاجات فعالة لتحسين المظهر، مثل:

• العلاجات الموضعية (الكورتيكوستيرويدات).

• العلاج الضوئي.

• زراعة الخلايا الصبغية.

• مستحضرات التجميل لتوحيد لون البشرة.

14. الخرافة: البهاق دائمًا يزداد سوءًا:

الحقيقة:

قد يبقى البهاق مستقراً لفترات طويلة عند البعض، بينما قد ينتشر تدريجياً عند آخرين. الأمر يعتمد على طبيعة كل حالة.



أهمية تصحيح المفاهيم:

مرض البهاق حالة طبية تتطلب التوعية والدعم النفسي للمصابين به، تصحيح المعلومات المغلوطة يساعد في تقليل الوصمة الاجتماعية وتعزيز التفاهم المجتمعي.

إذا كنت أو أحد معارفك يعاني من البهاق، فإن استشارة الطبيب والدعم النفسي يمكن أن يساهما في تحسين جودة الحياة.