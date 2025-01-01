"المنشاوي" يكرّم المستشار القانوني السابق لجامعة أسيوط تقديرًا لجهوده المخلصة

كرّم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ المستشار أسامة عبد العظيم محمد خليفة بهيئة قضايا الدولة، والمستشار القانوني السابق للجامعة؛ نظير جهوده المخلصة التي قدمها خلال فترة عمله، وإسهاماته في تقديم الدعم القانوني للجامعة.

وأكد الدكتور المنشاوي؛ أن جامعة أسيوط حريصة على تكريم كل من بذلوا جهداً مخلصا؛ للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، تقديرًا لإسهاماتهم، وجهودهم، وتفانيهم في العمل على كافة المستويات، مثمناً الجهود والمساعي القيّمة التي بذلها المستشار أسامة عبد العظيم، متمنياً له المزيد من التوفيق والسداد في خطواته المستقبلية القادمة.

من جهته، أعرب المستشار أسامة عبد العظيم؛ عن عظيم امتنانه، وتقديره؛ بالعمل في الجامعة خلال الفترة الماضية، متمنياً أن تحظى جامعة أسيوط بدوام التقدم والازدهار؛ علي نحوٍ يعزز من مكانتها الريادية في صعيد مصر.

