ads
الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"المنشاوي" يكرّم المستشار القانوني السابق لجامعة أسيوط تقديرًا لجهوده المخلصة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 كرّم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ المستشار أسامة عبد العظيم محمد خليفة بهيئة قضايا الدولة، والمستشار القانوني السابق للجامعة؛ نظير جهوده المخلصة التي قدمها خلال فترة عمله، وإسهاماته في تقديم الدعم القانوني للجامعة.

 وأكد الدكتور المنشاوي؛ أن جامعة أسيوط حريصة على تكريم كل من بذلوا جهداً مخلصا؛ للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، تقديرًا لإسهاماتهم، وجهودهم، وتفانيهم في العمل على كافة  المستويات، مثمناً الجهود والمساعي القيّمة التي بذلها المستشار أسامة عبد العظيم، متمنياً له المزيد من التوفيق والسداد في خطواته المستقبلية القادمة.

 من جهته، أعرب المستشار أسامة عبد العظيم؛ عن عظيم امتنانه، وتقديره؛ بالعمل في الجامعة خلال الفترة الماضية، متمنياً أن تحظى جامعة أسيوط بدوام التقدم والازدهار؛ علي نحوٍ يعزز من مكانتها الريادية في صعيد مصر.
 

الدكتور احمد المنشاوي الفترة الماضية بهيئة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة خلال الفترة الماضية محمد خليفة محمد خليف