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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تربوي: تكافؤ نماذج امتحانات الإعدادية ضرورة.. ومكافحة الغش تتطلب حملة قومية «فيديو»

د.عاصم حجازي
د.عاصم حجازي
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أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة والخبير التربوي، أن تطبيق نماذج متعددة للامتحان الواحد في الشهادة الإعدادية خطوة إيجابية، لكنها مشروطة بتحقق علمي يضمن تكافؤ هذه النماذج من حيث مستوى الصعوبة والسهولة.

وأوضح حجازي، خلال بث مباشر عبر “البوابة نيوز”، أن تصميم نماذج امتحانية مختلفة لا يجب أن يعتمد على تقييم الخبراء فقط، بل يجب أن يتم وفق معايير علمية دقيقة تحقق توازنًا كاملًا في مستوى الأسئلة، بما يشمل القدرة التمييزية، والسهولة والصعوبة.

وفيما يتعلق بمكافحة ظاهرة الغش، أشاد حجازي بجهود وزارة التربية والتعليم، لكنه شدد على أن التصدي للغش ليس مسؤولية الوزارة وحدها، بل يحتاج إلى تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.

 وأكد على ضرورة إطلاق حملة قومية شاملة لمكافحة الغش، تشارك فيها جميع الفئات المجتمعية لتحقيق التغيير المنشود.

شاهد الفيديو:

https://fb.watch/wR4O5AOeeA/

التربية والتعليم الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم امتحانات الإعدادية حملة قومية جامعة القاهرة