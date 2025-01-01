مركز طنطا يشهد احتفالية قصور الثقافة بالعام الميلادي الجديد

شهد المركز الثقافي لمدينة طنطا توافد لفيف من أهالي محافظة الغربية، وذلك لمتابعة الحفل الفني، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالعام الميلادي الجديد.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، أعقبه عرض راقص لبابا نويل، والذى قام بتوزيع الهدايا على الأطفال بإقبال جماهيرى كبير، قبل أن تعتلي فرقة الانفوشي للإيقاعات الشرقية، بقيادة الفنان عزت بسيونى، خشبة المسرح لتقديم باقة منوعة من الفقرات الإيقاعية والغنائية، من بينها: على حزب وداد، ميدلى للأطفال، أما براوة، بنت السلطان، طاير ياهوا، بتونس بيك، أنا كل ما أقول التوبة، كما وتخللتها عزف إيقاعات شرقية وشعبية متنوعة لمواهب الفرقة.

يذكر أن احتفالات المركز الثقافي بطنطا تأتي ضمن احتفالات فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، بالعام الميلادي الجديد، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، والمقرر لها أن تستمر داخل العديد من المواقع الثقافية بالمحافظة، ومن بينها: قصر ثقافة طنطا، وقصر ثقافة الطفل، ومكتبة كفر حجازي، وبيت ثقافة الفريق الشاذلي.



