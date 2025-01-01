نقابة المعلمين تتدخل لحماية حقوق مدرس تعرض للاعتداء داخل مدرسة بأطفيح

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بلاغًا يفيد بتعرض معلم للاعتداء بالسب والقذف ومحاولة الضرب من قبل طالب وولي أمره داخل مدرسة الكداية الثانوية بمركز أطفيح، التابع لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وعلى الفور، وجه نقيب المعلمين؛ محمد عبد الله، وكيل النقابة العامة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق المعلم، مشددًا على تكليف محامي النقابة الفرعية بمرافقة المعلم أثناء التحقيقات.

وأكد أيمن كمال، مدير إدارة أطفيح التعليمية، أن الاعتداء جاء على خلفية قيام المعلم بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، التي أسفرت عن فصل الطالب لمدة أسبوع بسبب سوء سلوكه، مما دفع الطالب وولي أمره للاعتداء على المعلم داخل الحرم المدرسي.

وأوضح محمد عبد الله، أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن أعضائها، مؤكدًا أن محامي النقابة سيتولى متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة ومعاقبة المعتدين على المعلم، والحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية وحقوق العاملين بها.