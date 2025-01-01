309 إصابات خلال احتفال العام الجديد بإيطاليا في حصيلة هي الأعلى منذ عقد

سجلت احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في إيطاليا 309 إصابات بينها 34 إصابة خطيرة جراء الألعاب النارية وإطلاق النار العشوائي؛ في حصيلة هي الأعلى منذ 10 سنوات.

وأوضح وزارة الداخلية الإيطالية في بيان اليوم الأربعاء أنه تم إجراء 882 تدخلات من فرق الإطفاء والحرائق التي اندلعت من بينها سيارات وصناديق قمامة وشرفات منازل بزيادة 179 حالة عن العام الماضي.

ولفت إلى أن بعض قوات الشرطة - التي كانت تمارس إجراءات مراقبة مشددة لضمان سلامة الاحتفالات - تعرضت إلى إلقاء الزجاجات.

وأوضح تقرير إدارة السلامة العامة أن الاصابات تضمنت إصابات في العين والأيدي وسحجات جراء انفجار الألعاب النارية.

وأضاف أنه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، إلا أن بعض الإصابات خطرة من بينها إصابة في البطن بطلق ناري ويتلقون العلاج".

في سياق متصل، تم إلقاء القبض على 146 شخصا بالعديد من المدن والإبلاغ عن 520 شخصا تزامنا مع احتفالات رأس السنة الجديدة.