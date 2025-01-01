بعد رحيل ميكالي| 3 مرشحين لتدريب منتخب الشباب.. وأبوريدة يجتمع مع حسام حسن وجهازه المعاون

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلى روجير ميكالي، المدير الفنى لمنتخب الشباب، لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها فى العقد المبرم بتاريخ ١ أكتوبر الماضى والتى تتضمن ثلاثة أشهر كشرط جزائي.

ونص الاتفاق على أن يحصل المدرب على الشرط الجزائى مقسماً على ٦ أقساط شهرية اعتباراً من أول فبراير المقبل.

وكان اتحاد كرة القدم قد عرضًا على المدرب البرازيلى تخفيض عقده إلى النصف، والبالغ ١١٧ ألفًا و٥٠٠ دولار شهرياً شاملاً الضرائب المستحقة عليه، بخلاف تكاليف الإقامة و٨ تذاكر سفر سنوياً إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليتلاءم راتبه مع مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن، إلا أن ميكالى عرض التنازل عن ١٥ ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصرى الذى رأى أن راتب المدرب يظل مبالغاً فيه مقارنة مع المهمة التى يتولاها.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم عن تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى للشباب من مواليد ٢٠٠٥ فى اجتماع مجلس إدارته المقبل الذى لم يتحدد موعده بعد وهناك ثلاثة أسماء مرشحة لتدريب منتخب الشباب وهم عادل مصطفى ووائل رياض ومحمد شوقى بينما ضمن عصام الحضرى منصب مدرب الحراس مع المنتخب الجديد.

ما زالت أصداء قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة الأخيرة تلقى بظلالها على الشارع الرياضى بعد إعلان المجلس عن قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، التى كانت قد اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ولم يتم إعلانها فى حينه.

وشهدت عقوبة جوميز المدير الفنى السابق للنادى الزمالك جدلا كبيرا خصوصاً الغرامة المالية حيث جاء القرار إيقافه، مباراتين رسميتين، وتغريمه مبلغ ٥٠ ألف جنيه، لما بدر منه فى مباراة الزمالك والمصرى بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٤.

وتعتبر الغرامة صداعا فى رأس الجبلاية خصوصاً لعدم وجود لوائح تجبر المدير الفنى الراحل دفع الغرامة ورفض نادى الزمالك سداد المبلغ حيث أن الغرامة موقعة على المدير الفنى والنادى ليس طرفا فيها.

وعلى صعيد تشكيل اللجنة الفنية للجبلاية التى ضمت كلا من حسن شحاتة ومحسن صالح وعلى أبو جريشة وحلمى طولان وحسن فريد ومحمد عمر وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا والمدير الفنى للاتحاد علاء نبيل، هناك عدم وضوح للاختصاصات الخاصة باللجنة وتضارب بين أعضاء اللجنة والمدير الفنى للجبلاية وتشهد الأيام المقبلة وضع النقاط فوق الحروف من حيث تحديد الاختصاصات والرواتب الخاصة بأعضاء اللجنة.

وكشف مصدر خاص لـ"البوابة نيوز" أن بعض الأعضاء يفكر فى الاعتذار عن الاستمرار داخل اللجنة فى حالة عدم وجود دور فعال فى الأمور الفنية لكرة القدم.

من ناحية أخرى، يجتمع المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بعد عودة حسام حسن من الخارج الأسبوع القادم حيث يقضى إجازة خاصة خارج البلاد.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء رؤية الجهاز الفنى لكتيبة الفراعنة للفترة المقبلة والمساندة المطلوبة من مجلس الجبلاية للجهاز الفني، هذا وقد تأجل الاجتماع لأكثر من مرة بسبب ارتباطات المهندس هانى أبو ريدة الخارجية مع الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم.

ومن جانبه قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة دعوة الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد غير العادى وذلك لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى والتى سيتم عقد ورش عمل بشأنها قبل إرسالها إلى الأعضاء، بالإضافة إلى انتخاب اللجان القضائية ومناقشة مقترح تعديل شكل المسابقات.