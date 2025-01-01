حبس المتهم بقتل شقيقه واثنين من أبنائه بالشرقية

قررت نيابة أبو كبير، حبس المتهم بقتل شقيقه، واثنين من أبنائه خنقا داخل منزله بقرية كفر الأعصر مركز أبو كبير 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو كبير يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثث أب واثنين من أبنائه، وذلك داخل منزل الأسرة بمركز أبو كبير.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثث كلا من: "بلال ع أ" 45 عاما ونجليه "حور" 6 أعوام و"عبدالرحمن" 4 أعوام وبهم آثار خنق.

وبسؤال زوجة المجني عليه، اتهمت شقيق زوجها المدعو "م" بقتل زوجها وأبنائهما الاثنين خنقا بسبب خلافات بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إجراء المعاينة الجنائية اللازمة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ونقل الجثامين الى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى وكيفية حدوثها.