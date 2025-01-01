ما هي متلازمة النفق الرسغي وتأثيرها على الجسم؟

متلازمة النفق الرسغي هي اضطراب شائع يصيب اليد والمعصم، حيث يتعرض العصب الوسيط الذي يمر عبر النفق الرسغي لضغط يؤدي إلى مشكلات في الوظائف الحركية والحسية لليد، وتحدث هذه الحالة بسبب تضيق النفق أو تورم الأنسجة المحيطة به، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل التنميل، الألم، والوخز، خاصة في الأصابع الثلاثة الأولى (الإبهام، السبابة، والوسطى)، وقد تتفاقم لتسبب ضعفًا في عضلات اليد بمرور الوقت.

متلازمة النفق الرسغي ليست حالة خطيرة إذا تم اكتشافها مبكرًا واتباع العلاج المناسب، والعناية بصحة اليد والمعصم من خلال الوقاية والالتزام بالعلاج يمكن أن يقلل من حدتها أو يمنع ظهورها، وإذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة، يُفضل استشارة الطبيب لتحديد التشخيص وخطة العلاج الأنسب.



كيف تعرف أنك مصاب بمتلازمة النفق الرسغي؟

الأعراض الشائعة:

1. تنميل أو وخز: يظهر عادةً في الإبهام، السبابة، والوسطى، وقد يمتد إلى نصف الإصبع الرابع.

2. ألم في المعصم أو اليد: يمكن أن يمتد أحيانًا إلى الساعد أو الكتف.

3. ضعف اليد: صعوبة في الإمساك بالأشياء وضعف قبضة اليد.

4. زيادة الأعراض ليلاً: غالبًا ما تسوء الأعراض أثناء النوم.

5. إحساس بتورم في الأصابع: بالرغم من عدم وجود تورم فعلي.

الاختبارات الأولية:

• اختبار فيلن (Phalen’s Test): ثني المعصمين بحيث تكون اليدان متقابلتين لمدة دقيقة؛ الشعور بوخز يشير إلى المتلازمة.

• اختبار تينيل (Tinel’s Test): الضغط بلطف على النفق الرسغي؛ إذا شعرت بوخز، فقد تكون مصابًا.

متى تزور الطبيب؟

إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو أثرت على أنشطتك اليومية، يُفضل استشارة طبيب مختص لإجراء فحص سريري أو اختبارات مثل تخطيط الأعصاب أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتأكيد التشخيص.

أسباب متلازمة النفق الرسغي:

1. الحركات المتكررة: مثل الكتابة على الكمبيوتر أو استخدام الهواتف الذكية.

2. الإصابات أو الكسور: قد تؤدي إلى تضييق النفق الرسغي.

3. الحالات الطبية المزمنة: مثل السكري، التهاب المفاصل، وقصور الغدة الدرقية.

4. التغيرات الهرمونية: كالحمل أو انقطاع الطمث.

5. السمنة: التي تزيد الضغط على المعصم.

أعراض متلازمة النفق الرسغي:

1. تنميل ووخز: خاصة في الأصابع الثلاثة الأولى.

2. ألم: يمتد أحيانًا إلى الساعد.

3. ضعف العضلات: صعوبة في الإمساك بالأشياء.

4. تفاقم الأعراض ليلاً: مما يسبب اضطراب النوم.

طرق علاج متلازمة النفق الرسغي:

1. العلاج غير الجراحي:

• الراحة: تقليل الأنشطة التي تزيد الأعراض.

• استخدام الجبيرة: لدعم المعصم خاصة أثناء النوم.

• العلاج الطبيعي: لتحسين مرونة وتقوية عضلات اليد.

• الأدوية المضادة للالتهاب: مثل الإيبوبروفين.

• الحقن بالكورتيزون: لتخفيف التورم والالتهاب.

2. العلاج الجراحي:

إذا فشلت العلاجات غير الجراحية، يمكن اللجوء إلى الجراحة لتوسيع النفق الرسغي وتخفيف الضغط على العصب الوسيط.

طرق الوقاية من متلازمة النفق الرسغي:

1. تصحيح وضعية اليد والمعصم: خاصة عند العمل على الكمبيوتر.

2. أخذ فترات راحة منتظمة: لتقليل الإجهاد.

3. تمارين الإطالة: لتحسين مرونة العضلات.

4. الحفاظ على وزن صحي: لتقليل الضغط على الأعصاب.

5. إدارة الحالات المزمنة: مثل السكري والتهاب المفاصل.