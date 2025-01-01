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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل وإصابة 40 شخصًا في عملية دهس بنيو أورلينز الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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أعلنت سلطات مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين في عملية دهس بعد أن اصطدمت سيارة بحشد كبير في شارع كانال وبوربون، بحسب ما ذكرت "دويتشه فيله".

كما أعلنت السلطات أن: "هناك 10 وفيات و30 مصابا تم نقلهم إلي خدمات الطوارئ الطبية في نيو أورلينز."

وقال عضو مجلس مدينة نيو أورلينز أوليفر توماس، إن الجاني المشتبه به قتل.

بينما قالت العمدة لاتويا كانتريل، في تصريحات للصحفيين، إنها على اتصال بالبيت الأبيض. كما وصفت الحادث بأنه "هجوم إرهابي."

في حين، قالت رئيسة شرطة نيو أورلينز آن كيركباتريك، إن المشتبه به أطلق النار على ضباط الشرطة بسلاح ناري من سيارته، وهي شاحنة صغيرة، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

وأضافت: "أصيب اثنان من ضباطنا بالرصاص. وحالتهما مستقرة."

وقالت: "لا نريد أحدا في شارع بوربون اليوم."

وأوضحت إن مكتب التحقيقات الفدرالي سيتولى التحقيق في الحادث.

نيو أورلينز مقتل 10 أشخاص إصابة 30 آخرين عملية دهس حادث سلطات بوربون