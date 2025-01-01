في عيد ميلاده.. علي معلول ساحر تونس الذي احتل قلوب الأهلاوية

منذ أن وطأت قدماه قاهرة المعز لدين الله الفاطمي في عام 2016، ووضع نُصب عينيه واحد فقط، وعاهد نفسه ألا يحيد عنه هو أن يكون أسطورة لأهم صرح رياضي في العاصمة المصرية، وهو النادي الأهلي، نادي القرن الأفريقي الذي لعب أمامه من قبل، وبالفعل كان لنجم تونس علي معلول ما أراد.

اليوم يحتفل علي معلول بعيد ميلاده الخامس والثلاثين في أحضان القاهرة، بين ذراعي نسر الأهلي الساحر، الذي سقاه من سحره، وأصبح علولو ـ كما يحلو لجمهور الأهلي أن يلقبه ـ واحد من أساطير الكيان الكبير، وساحرًا من أمهر السحرة الكرويين الذين مروا عبروا بوابة التتش الخالدة.

ما يقرب من 9 أعوام للأسطورة التونسية داخل جدران القلعة الحمراء، حقق خلالهم 21 لقبًا محليًا وقاريًا شارك فيهم جميعًا بكل جد واجتهاد، وكان من أكثر المؤثرين في مسيرة الاهلي على مدار تلك السنوات، وتدرج في الفريق حتى أصبح أحد قادته المعدودين على أصابع اليد الواحدة، وارتدى الشارة في مباراة ماضية قبل أن تداهمه إصابة وتر أكيلس.

يرتبط علي معلول بعلاقة حب كبيرة مع جماهير النادي الأهلي، ورغم رفع اسمه من قائمة الفريق في الموسم الجاري بسبب الإصابة التي لحقت به في وقت سابق، إلا أن الجمهور الأهلاوي العاشق ينتظر وبفارغ الصبر عودة معلول إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ليزيد المارد الأحمر قوة وسحرًا من قدمه اليسرى.