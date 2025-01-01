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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة البلوجر داليا فؤاد للجنايات لاتهامها بالاتجار في "مخدر الاغتصاب"

البلوجر داليا فؤاد
البلوجر داليا فؤاد
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أمرت جهات التحقيق ، بإحالة البلوجر داليا فؤاد وشريكها الأجنبي، إلى المحاكمة بتهمة ترويج مخدر "اغتصاب الفتيات" على الشباب.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ) بالإتجار فى مخدر (GHP المعروف بمخدر إغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعاناً منه فى عمليات التمويه وذلك .لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه صانعة_محتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعى " لها معلومات جنائية" .
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريباً ) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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