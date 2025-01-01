فرقة فرسان الشرق للتراث تقدم عرضها المسرحي الجديد "ست الحسن".. غدا

بحلول السنة الجديدة، تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرضها المسرحي الجديد "ست الحسن" في الثامنة مساء على مسرح الجمهورية في الفترة من 2 إلى 4 يناير الجاري.

العرض من تصميم وإخراج الدكتور عصام عزت، ودراما محمد زناتي، وإخراج منفذ كريمة بدير.

ومن الجدير بالذكر أن الكاتب المسرحي قدمت له فرقة فرسان الشرق خلال الأعوام الماضية عدة عروض مسرحية لاقت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا ومنها مسرحيات: "إيزيس" و"حتشبسوت" و"عنتر" و"زنوبيا"، وأيضا عرض "ست الحسن" بأهمية ضمن خطط دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الهادفة لتطوير العمل الإبداعي.

العرض من تصميم ديكور وأزياء الدكتور أحمد عبد الله، وتصميم إضاءة رضا إبراهيم، ويتناول القصة التراثية الشهيرة التي يحمل العرض اسمها "ست الحسن"، التي تمثل إحدى الروايات الفلكلورية وتناقلتها الأجيال عبر العصور برؤية فنية جديدة ومبتكرة.

يؤدي الشخصيات الرئيسية: فاطمة الشبراوي في دور "ست الحسن"، نادر جمال بالتبادل مع عبد الرحمن دسوقي في دور "الغراب"، نوران سيف بالتبادل مع محمد هلال، ودنيا محمد وإبراهيم خالد في دور "أمنا الغولة"، ونور الدين عمر متولي في دور الشاطر حسن.

يشار إلى أن فرقة فرسان الشرق للتراث يشرف عليها حاليًا المدير الفني الدكتور عصام عزت، وقد أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيًا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية، ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أولى أعمالها عام 2009 باسم "الشارع الأعظم".