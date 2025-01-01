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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل أوقاف الفيوم يشدد على أهمية الانضباط الإداري والدعوي.. صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اجتماعًا مع مديري إدارات بندر أول، وثان، والغرق، والعجميين، وطامية ثان بديوان عام المديرية بحضور الشيخ يحى محمد، مدير الدعوة.

وفي خلال اللقاء، شدد فضيلته على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومعلنًا عن قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي، وتطبيقها لضمان تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد أن الاعتناء بأبنائه من الأئمة علميًّا وفكريًّا والحرص على جودة مظهرهم وسلوكهم أولى اهتماماته؛ تعزيزًا للقيم السلوكية، التي تليق بمسئولياتهم ودورهم الدعوي.

كما وجه بضرورة التواصل المستمر مع المفتشين، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

اختتم  بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية مع مديري الإدارات لإسهامها في تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

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