"عمارة": 2025 سيكون عام الخير على أهل الأقصر

أكد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، أن عام 2025 سيكون عاماً سعيداً يحمل الخير لأهل الأقصر، معرباً عن تطلعه لافتتاح عدد كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً خلال العام الجديد، مشيداً بحالة الأمن والآمان وما حققته القيادة السياسية من استقرار للبلاد وسط تحديات اقليمية ودولية وحالة الإضطراب في الدول المحيطة.

محافظ الأقصر

وكشف المحافظ خلال قيامه بوضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة الغربية بمدينة البياضية جنوب المحافظة، عن تدشين عدة مشروعات جديدة لتحقيق نهضة تنموية في كافة المجالات بالمحافظة، لافتًا إلى أن الاستقرار يؤدي الي فتح روافد اقتصادية جديدة ويساهم في تنشيط حركة السياحة وتهيئة مناخ جاد للإستثمار بما يعود بالخير علي أهالي الأقصر.

كما أعلن محافظ الأقصر، اثناء الإحتفالية عن قرب انتهاء العمل بعدد من مشروعات الصرف الصحي وبدء مشروعات جديدة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيراً الي تنفيذ خطة إصلاح وتمهيد ورصف الطرق عقب الإنتهاء من مشروعات المرافق.

محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025

وكان المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، قد بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية بالرفعة والتقدم والازدهار، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء وأن ينعم على شعبها العظيم بمزيدٍ من الأمن والاستقرار، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار من أجل غد مشرق لوطننا العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.