الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية يحتفل بعيد ميلاد علي معلول

احتفل الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية بعيد ميلاد أسطورة النادي الأهلي ومنتخب تونس، علي معلول، الذي يوافق اليوم الاول من يناير عام 2025، ذلك بعدما شارك النجم التونسي في كأس العالم ويعتبر أحد أبرز لاعبي نسور قرطاج على مدار السنوات الماضية، وشارك أيضا في كأس العالم للأندية في العديد من النسخ رفقة النادي الأهلي.

وشارك النجم التونسي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الخامس والثلاثين، مع منتخب نسور قرطاج في بطولة كأس العالم الأخيرة التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة، وساهم في تحقيق الانتصار التاريخي لمنتخب بلاده على منتخب فرنسا حامل اللقب في هذا التوقيت، والذي حل وصيفًا للتانجو الأرجنتيني في تلك البطولة.

كما يعتبر اللاعب الدولي أبرز اللاعبين الذين شاركوا مع المارد الأحمر في تلك البطولة، وحصل أكثر من مرة على الميدالية البرونزية والمركز الثالث، والتي كان أخرها في جدة من العام الماضي، حيث سجل هدفأ للمارد الأحمر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية صورة للنجم التونسي وهو يحتفل بأحد أهدافه مع المارد الأحمر، وعلق عليها قائلا: “علولو”.