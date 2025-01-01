محافظ الأقصر يضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بقرية الروافعة الغربية

شهد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، احتفالية وضع حجر أساس مشروع صرف صحي قرية الروافعة الغربية بمدينة البياضية جنوب محافظة الأقصر.

محافظ الأقصر

وأعلن محافظ الأقصر، أثناء الإحتفالية، عن قرب انتهاء العمل بعدد من مشروعات الصرف الصحي وبدء مشروعات جديدة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى تنفيذ خطة إصلاح وتمهيد ورصف الطرق عقب الإنتهاء من مشروعات المرافق.

تدشين مشروع صرف صحي الروافعة الغربية بتكلفة 70 مليون جنية

وأوضحت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن مشروع صرف صحي الروافعة الغربية، يتم تنفيذه لخدمة أهالي القرية الذين يتجاوز عددهم 8 آلاف نسمة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 70 مليون جنيه، ويتكون من محطة رفع صرف صحي وشبكات انحدار بطول 7 كيلو متر، وخط طرد بطول 4 كيلو متر ومن المتوقع إنهاؤه خلال عام ونصف.

من جانبهم، رحب أهالي البياضية وقرية الروافعة الغربية بمحافظ الأقصر، ونظموا مؤتمر جماهيري حاشد بالقرية أعربوا خلاله عن سعادتهم بزيارته كونه أول محافظ يقوم بزيارتهم منذ أكثر من 15 عاماً.

وعبر الأهالي، خلال الاحتفالية، عن فرحتهم بتدشين مشروع الصرف الصحي بقرية الروافعة، معربين عن تقديرهم لجهود محافظ الأقصر في توصيل المرافق لمختلف أنحاء المحافظة واهتمامه بمختلف القرى والنجوع.

رافق المحافظ خلال وضع حجر الأساس، كلًا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والمهندس مصطفي سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، واللواء أ. ح أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والدكتور عبد الخالق حسين رئيس مدينة البياضية، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

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وضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة (28)

وضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة (29)

وضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة (30)

وضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة (31)

وضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة (32)

وضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة (42)

وضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة (33)

وضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة (34)

وضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة (35)

وضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة (36)

وضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة (43)

وضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة (37)