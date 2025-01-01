حزب الجيل: مخططات بث الشائعات ونشر الأكاذيب تستهدف تفتيت الجبهة الداخلية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن مخططات اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية الممولة من الخارج تعمل على بث الشائعات ونشر الأكاذيب لتفتيت الجبهة الداخلية وإحداث وقيعة بين الشعب وقيادته السياسية، وضرب ثقة المواطن فى قواته المسلحة وجهاز الشرطة، مؤكدًا أن هذه المحاولات الشيطانية فشلت تمامًا أمام وعي الشعب المصري.

وأضاف «الشهابي» في تصريحات صحفية، أن تلك المحاولات التى تدخل فى تكتيكات حروب الجيل الرابع، التى استمرت لما يزيد على عشر سنوات كاملة، فشلت خلالها كل دعوات التظاهر ضد الدولة فشلًا ذريعًا، بل إنها تسببت فى زيادة التفاف الشعب المصرى العظيم حول دولته ومؤسساتها.

لجان الإلكترونية الممولة من الخارج



وتابع: «أصحاب المخططات الشريرة انتعشت آمالهم فى تحقيق أهدافهم بضرب الدولة المصرية بعد سقوط النظام السورى، فعمدوا من خلال لجانهم الإلكترونية الممولة من الخارج إلى نشر فيديوهات مفبركة قديمة للتظاهر، وكأنها تحدث هذه الأيام، فى محاولات لتضليل الشعب».

