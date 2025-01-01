فيفي عبده: "السنة الجديدة ملهاش طعم من غير أحمد عدوية"

عبرت النجمة فيفي عبده عن حزنها الشديد، في بداية العام الميلادي الجديد 2025.

وقالت “عبده” في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: “إنني أشعر بحزن شديد علي وفاة المطرب العظيم الراحل وعشرة عمري أحمد عدوية، فكان الراحل هو زوجته من أكثر الأشخاص القريبين لي”.

وتابعت بالمعني الدارج: " السنة الجديدة ملهاش طعم من غيره قطع بيا قوي أنا من جيت من إسكندرية مخصوص علشان أحضر العزا، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة فهو أكيد في مكان أفضل".

وواصلت: “أحب أقول لجمهوري الحبيب كل سنة وأنتم بألف خير وسعادة ورضا عليهم، وعلي مصر أم الدنيا والدول العربية كلها”.

ولفت فيفي عبده إلى أنها قامت بقضاء رأس السنة مع النجمة إلهام شاهين، واحتفلت معها بعيد ميلادها، ثم ذهبت إلي منزلها، مشيرة إلى أنها عادت من الإسكندرية أول أمس بعد انتهاء تصوير بعض مشاهدها في مسلسل "العتاولة 2"، الذي تخوض به السباق الرمضاني.

وعن دورها في مسلسل العتاولة 2، أوضحت، أنها ستقدم شخصية سيدة غنية تمتلك عدة محلات في المنطقة نفسها التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا، حيث تساعدهم في تطورات الأحداث.