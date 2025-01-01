محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل بمستشفى القنايات بعد السيطرة على حريق محدود

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بزيارة تفقدية لمستشفى القنايات المركزي لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، وذلك عقب حدوث حريق محدود ناتج عن وقوع ماس كهربائى بغرفة الإفاقة بقسم العمليات بالدور الثالث بالمستشفى، وتمت السيطرة عليه واحتوائه دون حدوث أى إصابات أو وفيات.

تفقد المحافظ، قسم العمليات الجراحية لمعاينه آثار حادث الحريق واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال المبتسرين بقسم الحضانات ، وأقسام العناية المركزة والإستقبال والطوارئ، والمعامل والأشعة والتعقيم والصيدلية ، موجهاً إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفي .

وجه المحافظ، الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، بمراجعة أعمال السلامة والصحة المهنية، وكذلك الوقوف على الحالة الفنية لجميع طفايات الحريق داخل المستشفى ، مشدداً على الإستخدام الآمن للأجهزة الكهربائية داخل المستشفى وتوخي الحذر حال التعامل مع الكهرباء مع فصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عن التيار الكهربائى وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أنه فور حدوث الماس الكهربائى ونشوب الحريق بجناح العمليات تم إخلاء بعض الحالات من الأماكن المتضررة كإجراء احترازي، ونقل حالتين من عناية الأطفال بالمستشفى إلى عناية مستشفى الزقازيق العام ، مع نقل باقى حالات عناية الأطفال إلى عناية أخرى بعيداً عن تصاعد الأدخنة كإجراء إحترازى ، فضلاً عن التأكد من سلامة جميع الحالات واستقرارها، وتم غلق قسم العمليات لحين إجراء المعاينات اللازمة والإصلاح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه لا يوجد أى مشاكل بالكهرباء ، وجميع أقسام المستشفى تعمل بانتظام، وتم إجراء المرور الفنى على جميع الحالات بالمستشفى عقب السيطرة على الحريق للتأكد من سلامة الجميع.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ، ومحمد محمود رئيس مركز ومدينة القنايات.