وزير الرياضة يبحث إنشاء تراك تعليمي Off-Road للسيارات والدراجات الكهربائية بمراكز الشباب

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أحمد سامي سليمان، المدير التنفيذي لشركة TORROT EGYPT، لبحث مقترح إنشاء تراك تعليمي Off-Road للسيارات والدراجات الكهربائية داخل مراكز الشباب، في إطار خطط الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة وتعزيز الأنشطة الرياضية والشبابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى بصفة دائمة لتطوير مراكز الشباب لتكون حاضنة للشباب المصري، من خلال إدخال أنشطة مبتكرة تتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى إدخال رياضة جديدة في مصر تركز على تعزيز مهارات القيادة في الظروف المختلفة، بالإضافة إلى توعية الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال استخدام السيارات والدراجات الكهربائية.

كما يعكس المشروع توجه الوزارة نحو تنويع الأنشطة المقدمة بمراكز الشباب، بما يلبي تطلعات الفئات المختلفة ويعزز من استدامة هذه المراكز كوجهة رياضية وترفيهية، كما تساهم مثل هذه المبادرات في جذب الاستثمارات لمراكز الشباب، مما يدعم استدامتها ويزيد من تأثيرها المجتمعي.