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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة بني سويف: تحرير 13 محضر مخالفات منشآت غذائية خلال حملة رقابة ميدانية

مضبوطات مراقبة الأغذية
مضبوطات مراقبة الأغذية
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قدمت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بيانًا بشأن قيام الطب الوقائي بالمديرية، بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على 22  من المنشآت الغذائية بنزلة اقفهص ومدينة الفشن، أسفرت عن تحرير 13  محضراً لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات  صحية سارية وإدارة نشاط بدون ترخيص)،  فيما تم التحفظ على  2 طن لبن فرز داخل أحد معامل الألبان باقفهص غير مسموح بتداوله ، و 230 كجم تسالي لب عباد الشمس معبأ وغير مدون عليه تاريخ الإنتاج و تم نقل المضبوطات والتحفظ عليها لحين صدور قرار من جهات التحقيق ، بخلاف  إعدام نحو 10 كجم مواد غذائية تالفة لوجود  تغير في خواصها الطبيعية وانبعاث رائحة كريهة

 تحرير 13محضرًا مخالفات منشآت غذائية والتحفظ على مواد غذائية وألبان منتهية الصلاحية ببني سويف 

ياتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.        

وأوضحت وكيل وزارة الصحة في تقريرها أن شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د. أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، د. عبدالله علي مدير القسم الوقائي ، محمد محمود مراقب أول أغذية  ومفتشو الأغذية :حمدي عاشور ، محمد عبدالقادر ،حنا يوسف ،عمر اسماعيل

 

 

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