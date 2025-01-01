محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة الملفات الحيوية

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري، والنائب محمد لبيب عضو مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات.

واستهل المحافظ الاجتماع بتهنئة الحضور جمعيا بالعام الميلادي الجديد، ثم ناقش الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، ووجه بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، مؤكدا على استمرار العمل في المراكز التكنولوجية أيام العطلات الرسمية، ومد ساعات العمل بفترة مسائية إضافية لتلقي الطلبات، مشددًا على عدم رفض أي طلب إلا بعد استنفاد كافة الحلول القانونية .

وقد استعرض وكيل وزارة الزراعة، موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى إزالة جميع الحالات، واستمرار الندوات التوعوية عن طريق إدارات الإرشاد الزراعي للتوعية بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، وشدد المحافظ على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات جديدة، والمتابعة المستمرة خاصة خلال فترة الأعياد، مع تطبيق القانون بكل حزم.

كما ناقش الاجتماع آلية تنفيذ حملات رفع الإشغالات والمرافق بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووجه المحافظ بمراعاة البعد الاجتماعي وتقنين أوضاع الباعة الجائلين والعمل على توفير أماكن بديلة لهم تكون ذات طابع حضاري يتماشى مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة، كما وجه بسرعة تشغيل سوق جرجا الحضري الجديد، وتسريع الإجراءات لنقل الباعة الجائلين من شوارع المدينة.

تناول الاجتماع مناقشة خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتطوير ورفع كفاءة بيت شباب سوهاج، وضم المساحة الملاصقة لصالح بيت الشباب لزيادة الخدمات الترفيهية لرواد البيت، ووجه المحافظ الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر والبناء في جميع الملفات التي تخص المحافظة، والاستجابة الفورية لها.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات الصادرة لهم خلال الجولات الميدانية المفاجئة التي قام بها خلال الفترة الماضية، والعمل بخطة وخطوات جادة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المواطنين في سوهاج.

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