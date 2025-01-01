تراوري يقود الإسماعيلي لمواجهة مودرن بالدوري

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره مودرن سبورت، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، دوري نايل 2024-2025.

وجاء تشكيل الإسماعيلي ضد مودرن سبورت اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عمار - محمد نصر - محمد بيومي.

خط الوسط: عبدالرحمن الدح - نادر فرج - عماد حمدي.

خط الهجوم: إيريك تراوري - مروان حمدي - خالد النبريصي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبدالمنعم - علي الملواتي - هشام محمد - محمد عبدالسميع - عبدالله محمد - محمد خطاري - عمر القط - عبدالله السعيد - محمد زيدان.

ويحتل فريق مودرن سبورت قاع ترتيب الدورى المصرى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.