ads
الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

ميار الببلاوي: "نفسي في 2025 ابني يلاقي بنت الحلال وأكون جدة"

الإعلامية ميار الببلاوي
الإعلامية ميار الببلاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الإعلامية ميار الببلاوي عن أمنياتها للعام الجديد 2025، “إنني لدي العديد من الأمنيات والأحلام أهمها أن يرحم الله أهل غزة ويتم وقف الحروب في البلاد وانتشار الأمراض والفيروسات ويعم الاستقرار والسلام في في كافه الدول الشقيقة”.

 وأشارت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أنها لديها أمنية خاصة للغاية وهي "نفسي ربنا يكرم ابني ببنت الحلال وأبقي جدة"، متابعة: علي المستوي العملي أتمني تطوير برنامجي بأفكار جديدة ومختلفة تنال أعجاب المشاهد وأكون عند حسن ظن جمهوري دائماً لافتة إنني ليس لدي طقوس بعينها في ليلة رأس سنة  فأقضي هذا اليوم مع ابني الحبيب محمد وأسرتي.

  وواصلت: “أشعر بالرضا التام عن ما مررت به  خلال عام 2024 كله فأنا دائماً أقول الحمدلله علي كل شىء يحدث معي في حياتي سواء كان خير لي أو شر لأني أؤمن دائماً الذي يأتي من عند الله أيا كان فهو خير لي”.

ميار الببلاوي نفسي في 2025 أكون جدة وابني يلاقي بنت الحلال البوابة نيوز