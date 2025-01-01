ميار الببلاوي: "نفسي في 2025 ابني يلاقي بنت الحلال وأكون جدة"

قالت الإعلامية ميار الببلاوي عن أمنياتها للعام الجديد 2025، “إنني لدي العديد من الأمنيات والأحلام أهمها أن يرحم الله أهل غزة ويتم وقف الحروب في البلاد وانتشار الأمراض والفيروسات ويعم الاستقرار والسلام في في كافه الدول الشقيقة”.

وأشارت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أنها لديها أمنية خاصة للغاية وهي "نفسي ربنا يكرم ابني ببنت الحلال وأبقي جدة"، متابعة: علي المستوي العملي أتمني تطوير برنامجي بأفكار جديدة ومختلفة تنال أعجاب المشاهد وأكون عند حسن ظن جمهوري دائماً لافتة إنني ليس لدي طقوس بعينها في ليلة رأس سنة فأقضي هذا اليوم مع ابني الحبيب محمد وأسرتي.

وواصلت: “أشعر بالرضا التام عن ما مررت به خلال عام 2024 كله فأنا دائماً أقول الحمدلله علي كل شىء يحدث معي في حياتي سواء كان خير لي أو شر لأني أؤمن دائماً الذي يأتي من عند الله أيا كان فهو خير لي”.