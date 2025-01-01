فيجيري وسكالا يقودان مودرن لمواجهة الإسماعيلى

أعلن الفرنسي فرانك دوماس المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الإسماعيلي، وذلك بعد قليل على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى “نايل”.

وجاء تشكيل فريق مودرن كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل ، عبد الرحمن رشدان ، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع.

هجوم: فيجيري، اينوك سكالا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد أميسي، خالد رضا، محمد صبري، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، ابراهيم اجاسا.

ويحتل فريق مودرن سبورت قاع ترتيب الدورى المصرى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق الإسماعيلى المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.