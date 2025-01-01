محافظ بني سويف يواصل عقد اللقاءات المفتوحة لبحث مطالب المواطنين

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، بحضور المسؤولين التنفيذيين، لمناقشة الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها.

محافظ بني سويف يستجيب لسيدة تحتاج الى عملية تثبيت حلقات للقرنية

خلال اللقاء، استعرض المحافظ مطلب إحدى السيدات من عزبة بلبل –مدينة بني سويف- تعاني من وجود قرنية مخروطية وتحتاج لإجراء عملية تثبيت حلقات للقرنية على نفقة الدولة نظرًا لظروفها، ووجّه المحافظ المختصين من الصحة بإجراء الفحوصات اللازمة قبل السير في إجراءات الجراحة ، بجانب تكليف التضامن الاجتماعي ببحث حالة الأسرة لاتخاذ اللازم نحو توفير الدعم والحماية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المدني

واستجابة لمطلب أحد المواطنين بقرية معارك مركز بني سويف ، تعاني ابنته " تلميذة بالصف الثالث الابتدائي" من تقوس في القدمين، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية، ووجه المحافظ مسئولي فرع الهيئة التأمين الصحي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد موعد لإجراء العملية وذلك بعد التنسيق مع مديرية التعليم ،والتي وافقت على طلب مقدم من الوالد لتأجيل امتحانات ابنته لأخر العام بسبب العملية .

كما ناقش المحافظ شكوى أحد أهالي منطقة الجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف ، يتضرر فيها من سوء حالة شارع سيف الدين ، ووجود تكسير في الأسلفت القديم مما يعوق حركة المارة والسيارات مما يعوق حركة المارة والسيارات "بحسب ما ورد بالشكوى"، وأوضح مسئولو الطرق والنقل أن حالة الشارع جيدة باستثاء جزء لا يتعدى 20 مترا وجار العمل به ، من جانبه وجه المحافظ برفع كفاءة الشارع وخاصة الأجزاء المتهالكة لحين إدارجه في خطة الرصف.

وفيما يخص شكوى تقدم بها أحد المواطنين بقرية تزمنت الشرقية، والمتضرر من وجود منزل آيل للسقوط أفادت الوحدة لمحلية لمركز دينة بني سويف أنه تم معاينة المنزل محل الشكوى وإزالة الخطورة.

تضمن اللقاء قيام المحافظ بصرف مساعدات مالية استجابة لظروف إنسانية صعبة لسيدتين تعولان أبناءً في مراحل تعليمية مختلفة، بجانب توجيهاته لمديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مشاريع لكل أسرة كمصدر دخل مستديم، مما يساهم في تحسين أوضاعهما المعيشية.

يذكر أن اللقاءات المفتوحة تُعقد تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومكتب المحافظ، حيث يتم استقبال وفرز الشكاوى والطلبات وإحالتها للجهات المختصة، بالإضافة إلى مناقشة الحالات التي تتطلب قرارات من المحافظ لضمان حلول فعالة وسريعة