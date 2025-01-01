وكيل أوقاف الفيوم يتفقد أعمال البناء بمساجد إدارة جنوب.. صور

أجرى الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، ظهر اليوم الأربعاء، بجولة على إدارة أوقاف مركز جنوب بالفيوم، تفقد فيها أعمال البناء والحالة الإنشائية لمسجد الرحمن، وأبو مدرة،بقرية الحنفي، والعمدة، بمنشية سكران، ورافقه الجولة الشيخ سعيد مصطفى، مدير الإدارة، والشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بالمديرية.

وخلال الزيارة وجه الشكر لكل العاملين بهذه المساجد من مهندسين وفنيين وعمال وحرفيين ومهرة على كل الجهود المبذولة في إعادة تأهيل وصيانة وتطوير بيوت الله (عز وجل)؛ لتكون منارة تهدي الناس إلى أقوم طريق، ولتكون مفتوحة بالنور والرحمة والروحانية والأمان لكافة روادها من ضيوف الرحمن من أبناء مصر الكرام.

0eee58cf-b3ea-4670-80bb-18acf89b8d21

0f86deae-e7b1-4090-899b-ecbedce4380e

4c216bc5-fa96-4fc4-8390-f89240f5a2b9

352da797-f3a9-4c0e-9f4a-7e11b8212317

17933bc3-1751-4410-9106-354e137f3452

2698777f-1fc6-4eef-b3c1-472859aa38a9

a4b7674d-ccb8-4e95-a371-2fb1bd33937e

e6886f08-9056-4bfe-a95a-56b1b7f2337d