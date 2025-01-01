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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل أوقاف الفيوم يتفقد أعمال البناء بمساجد إدارة جنوب.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أجرى الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، ظهر اليوم الأربعاء، بجولة على إدارة أوقاف مركز جنوب بالفيوم، تفقد فيها أعمال البناء والحالة الإنشائية لمسجد الرحمن، وأبو مدرة،بقرية الحنفي، والعمدة، بمنشية سكران، ورافقه الجولة الشيخ سعيد مصطفى، مدير الإدارة، والشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بالمديرية.

وخلال الزيارة وجه الشكر لكل العاملين بهذه المساجد من مهندسين وفنيين وعمال وحرفيين ومهرة على كل الجهود المبذولة في إعادة تأهيل وصيانة وتطوير بيوت الله (عز وجل)؛ لتكون منارة تهدي الناس إلى أقوم طريق، ولتكون مفتوحة بالنور والرحمة والروحانية والأمان لكافة روادها من ضيوف الرحمن من أبناء مصر الكرام.

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