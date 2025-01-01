محافظ بني سويف يلتقي وكيل التضامن الجديد ويناقش ملفات وبرامج الحماية الاجتماعية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، رأفت عبد الرحمن السمّان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الجديد، عقب تسلمه مهام عمله بمديرية التضامن ببني سويف خلفا للوكيل السابق"عبد الحميد الطحاوي"بعد انتقاله للعمل بمحافظة المنيا ،حيث هنأ المحافظ وكيل الوزارة الجديد بثقة الوزيرة الدكتورة مايا مرسي ، متمنياً له التوفيق وإنجاز المهام بالشكل المطلوب

تناول لقاء المحافظ مع وكيل الوزارة الجديد ، خطة عمل المديرية خلال الفترة المُقبلة، وآليات تفعيل الأنشطة والمبادرات التنموية والخدمية والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ، مؤكدا أهمية تعزيز الخدمات والحماية الاجتماعية بمراكزالمحافظة، والتوسع في مد مظلة برنامج "تكافل وكرامة"، واستكمال تنفيذ برامج المبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة حياة كريمة والتي يتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

فيما أعرب "السمّان" عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"وحرصه على لقائه وتقديم التهنئة بمناسبة تولى المسؤولية واستلام مهام عمله بمديرية التضامن الاجتماعي ، مؤكدا بذل قصارى الجهد لتحقيق أداء متميز فى الملفات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية والتكافل لتوفير حياة كريمة للمواطنين تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.