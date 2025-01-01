فتح برامج جديدة بكليات جامعة جنوب الوادى.. تفاصيل

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، على فتح برنامج إعداد معلم الطفولة، والتربية " باللغة الإنجليزية " - مرحلة البكالوريوس - بكلية التربية - جامعة جنوب الوادي - بنظام الساعات المعتمدة ( برنامج مميز بمصروفات) .

ووافق المجلس على فتح برنامج ( الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ) بكلية العلاج الطبيعي - بجامعة جنوب الوادى الأهلية.

كما وافق المجلس على ترشيح الدكتور شعبان رمضان محمد حرب الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم - جامعة جنوب الوادي لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الأساسية لعام 2024 .

كما تم اعتماد مشروع موازنة الجامعة للعام المالي 2025/2026 .

كما أحيط المجلس علما بشأن الخطة الإستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادى 2024/2028 .

وأحيط المجلس علماً بتقرير مبادرة أطمن المقدم من المركز التخصصي للتعليم والتدريب والخدمات الصحية ( صحتك)

ووافق المجلس، على منح اللقب العلمى في وظيفة أستاذ بكلية التمريض للدكتورة إسلام ابراهيم رجب، وعلى منح اللقب العلمى في وظيفة استاذ مساعد لكل من الدكتور صابرين نشأت عبدالرازق بكلية التربية بقنا ، والدكتور راوية منير عبدالله بكلية الطب البيطرى، والدكتور عبدالله عبدالرحيم محمد، والدكتور عبده قناوى أحمد عبدالعزيز بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال، والدكتور المعتز بالله عبد الله سيد بكلية الهندسة.



ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور هدير عبدالمنعم أبوالوفا علوان بكلية التربية، والدكتور إبراهيم فتحى عمران الشاذلى بكلية الزراعة، والدكتور بسمة أحمد عبد الحافظ خلف الله بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور منة الله محمد بهجت أحمد بكلية الطب .



كما وافق المجلس على منح درجه الدكتوراه لعدد 11 باحث ودرجة الماجستير لعدد 20 باحث من مختلف كليات الجامعة.

ووافق المجلس على منح الطالبات الناجحات دور اكتوبر 2024 دبلوم الدراسات العليا في الآداب بكلية الآداب (علم النفس التطبيقي) وعددهم ( 3 ) طالبة.

ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2024 درجة الليسانس في الحقوق وعددهم ( 5 ) وذلك بعد اجتيازهم الامتحانات التكميلية في اللغة الفرنسية والتى عقدت بكلية الآداب في شهر سبتمبر 2024 .