رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات كلية الحقوق

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، زيارة تفقدية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق، في إطار متابعته المستمرة لأعمال الامتحانات، وقد رافقه في الزيارة الدكتور أيمن عبدالغفار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. كما جاءت الزيارة للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات والتأكد من توفير كافة الإجراءات المناسبة للطلاب.

رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الاول بكلية حقوق

حرص الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور "لؤي نصرت "على حرص الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل ضمان سير الامتحانات بانتظام ودون أي معوقات، مشيرًا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في كلية الحقوق قد انطلقت في 28 ديسمبر 2024، وتستمر حتى 22 يناير 2025.

كما أعرب رئيس الجامعة عن اهتمامه بالتأكد من أن ورقة الأسئلة مطابقة لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، حيث قام بالتحدث مع عدد من الطلاب حول مدى وضوح الأسئلة ومدى توافقها مع المحتوى الدراسي الذي تم تدريسه، وذلك لضمان تحقيق العدالة الأكاديمية لجميع الطلاب.

وأوضح الدكتور أيمن عبدالغفار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات في الكلية على مستوى الفرق الأربعة يبلغ حوالي 2200 طالب وطالبة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة امتحانية مريحة وآمنة للطلاب، وتأكيدًا على أن جامعة أسوان تواصل جهودها لدعم العملية التعليمية وتحقيق التفوق الأكاديمي للطلاب.

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