جامعة الأقصر ومكتب التعاون الدولي يبحثان تعزيز الشراكات الأكاديمية

عقدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مسئولي إدارة مكتب التعاون الدولي بالجامعة، برئاسة الدكتور حسن رفعت، مدير المكتب، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، والوقوف على معوقات عمل المكتب لتذليلها.

اجتماع مكتب التعاون الدولي

واستعرض الدكتور حسن رفعت مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، أهم الأنشطة والشراكات الدولية التي تم إبرامها مع جامعة الأقصر خلال الفترة الماضية، وخطط تطويرها ودعمها، بالإضافة لعرض توقيع اتفاقيات جديدة، وتفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس مع المؤسسات الأكاديمية الدولية.

وأشارت رئيس الجامعة، إلى أهمية الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية الدولية؛ لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في إطار تحقيق خطة الجامعة في ملف تدويل العملية التعليمية، لافتة إلى أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة؛ لتحقيق التميز والابتكار.

كما أكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، على حرص جامعة الأقصر، على تسخير كافة إمكاناتها في سبيل توسيع آفاق التعاون الدولي؛ بما يخدم تطلعات جامعة الأقصر ويعزز من مكانتها خلال الفترة المقبلة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع، كلاً من الدكتور محمد محمود نائب مدير المكتب التعاون بجامعة الأقصر، وأعضاء المكتب: الدكتور باسم عبد العاطي، منسق وحدة التصنيف الدولي، الدكتور محمد عبد الصبور منسق وحدة النشر الدولي، والدكتورة إيمان رجب منسق وحدة المشروعات والمنح الدولية.

اجتماع مكتب التعاون الدولي (2)

اجتماع مكتب التعاون الدولي (3)

اجتماع مكتب التعاون الدولي (4)