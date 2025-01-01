مدبولي: أقل راتب في قطاع الذكاء الاصطناعي يبدأ من 15 ألف جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن قطاع الذكاء الاصطناعي يمثل المستقبل، قائلًا: "أقل راتب في هذا القطاع يصل من 15 إلى 20 ألف جنيه شهريًا".

وأضاف مدبولي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن كافة قطاعات الاقتصاد المصري شهدت نموا كبيرا، لافتًا إلى زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات.

وتابع، أن حجم السياحة في مصر هذا العام 15 مليونا و700 ألف سائح، مؤكدًا أن الدولة لديها مستهدفات في قطاع السياحة.

فيما دعا رئيس الوزراء القطاع الخاص المعني بقطاع الغزل والنسيج للدخول والمشاركة فى هذا القطاع، مؤكدا أن الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها.