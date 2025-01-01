خريج البرنامج الرئاسي.. ننشر السيرة الذاتية لمدير الرعاية الصحية الجديد بالأقصر

تنشر "البوابة نيوز" السيرة الذاتية للدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر الجديد، وذلك بعد صدور قرار من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتكليفه مديرًا لفرع الهيئة بالأقصر خلفا للدكتور أحمد البرعي.

مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

والدكتور "محمد جمال شعبان" هو من أبناء محافظة المنوفية ومواليد عام 1994، وحصل على العديد من الشهادات العلمية منها خريج كلية صيدلة جامعة الأهرام الكندية، وحصل على ماجستير إدارة أعمال جامعة حلوان، وماجستير اتصال سياسي جامعة القاهرة، ودبلومة العلوم السياسية في العلاقات الدولية جامعة القاهرة.

كما شغِّل "شعبان" العديد من المناصب أهمها: مدير إدارة التقييم والمتابعة برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ثم رئيس الوحدة المركزية للأبحاث والابتكار وريادة الأعمال برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما شغل منصب منسق عام مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، وعضو المكتب الفني لمساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، كما عمل بإدارة العلاقات الصحية الدولية بقطاع مكتب وزير الصحة.

ويعد الدكتور محمد شعبان مدير الرعاية الصحية بالأقصر الجديد، أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عضو الأمانة الفنية للحوار الوطني سابقا ، كما حصل على العديد من الدورات في مجال الإدارة والقيادة، وكذلك شارك في تمثيل مصر في العديد من المحافل الدولية والإقليمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تكليف "الدكتور محمد شعبان" يأتي في إطار مساعي الهيئة للتميز المؤسسي والدفع بدماء جديدة للعمل الميداني، الذي يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالمية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، بناء على انتقاء الكفاءات المتميزة لأداء العمل.

وأضاف، أنه يضع في الاعتبار الكفاءات العلمية المتميزة التي تدعم سياسة الهيئة والدولة في تطوير آليات العمل بالقطاع الصحي وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطنين، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة في تصعيد الكوادر الشابة ودمجها مع عناصر الخبرة للاستفادة بهم في كافة مجالات العمل وتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بجودة عالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرضاء والرخاء للمواطنين.

محافظ الأقصر يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد

كان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، استقبل الدكتور أحمد البرعى المدير السابق، بمرافقة الدكتور محمد شعبان مدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد، ورحب محافظ الأقصر بالدكتور محمد شعبان مهنئاً له بمنصبه الجديد ، متمنياً له التوفيق والسير على خطى الدكتور أحمد البرعى لما حققه من نجاح مشهود بهيئة الرعاية الصحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، كما توجه بالشكر والعرفان للدكتور أحمد البرعى مدير أقليم الصعيد والمشرف على فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية سابقا، متمنياً له دوام النجاح والعطاء بمنصبه الجديد بمحافظة الإسكندرية.

رئيس الرعاية الصحية يعتمد حركة تنقلات موسعة لضخ دماء جديدة بالهيئة

وكان الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا جديدًا لإجراء حركة تنقلات وتكليفات موسعة في المناصب القيادية والإدارية العليا بالهيئة، بهدف ضخ دماء جديدة لمزيد من الإنجاز، وحمل القرار رقم (1) لسنة 2025.

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