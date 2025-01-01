البت فى 22 ألفا و 963 طلب تصالح وإصدار 7062 شهادة بيانات بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف ، واللواء محمد عبدالجليل السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع لمتابعة أخر المستجدات وسير العمل فى ملف التصالح فى مخالفات البناء ، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية، والمشرف على المراكز التكنولوجية، وأيضاً مسئولى التنظيم والإدارات الهندسية والمعنيين بالتصالح .

إجتماع لمتابعة أخر المستجدات في ملف التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، ووسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

رفض الطلبات غير المستوفاة والحاصلين على نموذج ٣ فقط بعد إنذار أصحابها

وشدد الدكتور اسماعيل كمال على ضرورة تكثيف الجهود للإنتهاء من كافة ملفات القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ ونقل الملفات المستوفاة إلى لجان البت فى القانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ، مع رفض الطلبات غير المستوفاة والحاصلين على نموذج ٣ فقط بعد إنذار أصحابها ليكون عمل اللجان بداية من الشهر القادم على قانون التصالح ١٨٧ فقط متضمناً الملفات الجديدة .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة وصلت حتى الآن إلى 27 ألفا و 142 طلب حيث تم البت فى عدد 22 ألفا و 963 طلبا منها ، فيما تم إصدار 7062 شهادة بيانات من إجمالى 7366 مواطنا بنسبة وصلت إلى 95 % .

ولفت إلى ضرورة تعزيز جهود التوعية لإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ليتواكب ذلك مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبة لإستكمال طلباتهم من خلال لوحات إرشادية وغيرها من الوسائل التوضيحية .

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