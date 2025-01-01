"شعر أحمر".. مي كساب تحتفل بعام 2025 على طريقة ياسمين عز

احتفلت الفنانة مي كساب برأس السنة 2025 على طريقة ياسمين عز، حيث أطلت بفستان عكس حيويتها وأناقتها، وأكملت الإطلالة بارتداء بشعر أحمر.

ونشرت مي كساب مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلةً: "سنة جديدة يارب تكون بداية سعيدة فيها رضا وراحة بال وصحة وستر ورزق وسعادة كل سنة وأنتم طيبين".

مي كساب تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "نون النسوة"

تستعد الفنانة مي كساب للسباق الرمضاني 2025 بمسلسل "نون النسوة" (اسم مؤقت) العمل ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات 15 حلقة، من تأليف محمد الحناوى، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

حققت الفنانة مي كساب في السباق الرمضاني الماضي نجاحًا كبيرا بمسلسل "العتاولة" وشاركها في بطولته كل من أحمد السقا وطارق لطفي وزينة وباسم سمره، ومصطفى أبو سريع ونهى عابدين وهدى الأتربي وغيرهم.