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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إيمان أيوب: أتمنى في 2025 النصر لفلسطين وأكون مطمئنة على ابنتي عائشة

الفنانة إيمان أيوب
الفنانة إيمان أيوب
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أعربت الفنانة إيمان أيوب عن سعادتها الغامرة بقدوم العام الجديد 2025.

 وقالت أيوب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": أتمني أن يكون العام الجديد عاماً دون أحزان وهموم ويديم الله الصحة والسعادة علي الجميع ويعم النصر والبركة علي كل الأمة العربية.

 وأشارت إلي أن أهم أمنياتها في هذا العام النصر لدولة فلسطين الشقيقة والوطن العربي كله، حيث أن المنطقة العربية اجتاحها العديد من الصراعات والمشاكل وأن بلدي الحبيبة تظل محفوظة ومستقرة.

 وتابعت، أتمني من ربنا عزوجل أن أكون مطمئنة علي ابنتي عائشة دائماً وتكون في صحة وسعادة وراحة بالي وتصبح في أفضل حال.

 وأشارت إلي أن الاحتفال بليلة رأس السنة مع ابنتي فهي رفيقة عمري ووجود عائشة معي في هذا اليوم يفوق كنوز العالم أجمع، حيث أشعر بسعادة غامرة لا توصف.

إيمان أيوب البوابة نيوز أتمني في 2025 النصر لفلسطين وأكون مطمئنة علي ابنتي عائشة