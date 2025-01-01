إيمان أيوب: أتمنى في 2025 النصر لفلسطين وأكون مطمئنة على ابنتي عائشة

أعربت الفنانة إيمان أيوب عن سعادتها الغامرة بقدوم العام الجديد 2025.

وقالت أيوب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": أتمني أن يكون العام الجديد عاماً دون أحزان وهموم ويديم الله الصحة والسعادة علي الجميع ويعم النصر والبركة علي كل الأمة العربية.

وأشارت إلي أن أهم أمنياتها في هذا العام النصر لدولة فلسطين الشقيقة والوطن العربي كله، حيث أن المنطقة العربية اجتاحها العديد من الصراعات والمشاكل وأن بلدي الحبيبة تظل محفوظة ومستقرة.

وتابعت، أتمني من ربنا عزوجل أن أكون مطمئنة علي ابنتي عائشة دائماً وتكون في صحة وسعادة وراحة بالي وتصبح في أفضل حال.

وأشارت إلي أن الاحتفال بليلة رأس السنة مع ابنتي فهي رفيقة عمري ووجود عائشة معي في هذا اليوم يفوق كنوز العالم أجمع، حيث أشعر بسعادة غامرة لا توصف.