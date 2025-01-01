محافظ أسوان: استكمال إجراءات توفيق وتقنين أوضاع أصحاب المصانع والورش الحرفية

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ضرورة تحديد الموقف المالى والعقارى ونسب التنفيذ للمشروعات التى مر عليها أكثر من 3 سنوات، ولم يتم تشغيلها حتى الآن بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بحيث يتم تنفيذ ذلك فى غضون 15 يوماً، ليعقبه مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

ترأس محافظ أسوان لإجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية الـ ( 37 )

وكلف بأهمية استكمال إجراءات توفيق وتقنين أوضاع أصحاب المصانع والورش الحرفية من خلال منحهم عقود التمليك وحقوق الإنتفاع، على أن يتكامل مع ذلك تفعيل دور جمعية المستثمرين طبقاً للكتاب الدورى الخاص بذلك، على أن تتم مراجعة لائحة الجمعية لكى تتوافق مع اللائحة الداخلية للمنطقة الصناعية لتقديم الخدمات المختلفة .

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية الـ37 بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن الجهات التنفيذية المعنية .

إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق

وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى تقديم الدعم وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة لما تمتلكه المنطقة الصناعية بالعلاقى من مقومات وعناصر قوية وتنوع متميز للأنشطة حيث نعمل وفق خطة ورؤية واضحة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب طبقاً للإمكانيات المتاحة بما يساهم فى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى يليق بعاصمة الإقتصاد الأفريقى .

وأكد ضرورة التركيز على إستكمال منظومة النظافة العامة ، وإلزام الباعة بذلك ، وتحرير محاضر مخالفة للإشغالات، فضلاً عن التنسيق بين إدارة المنطقة الصناعية وأصحاب المصانع والورش الحرفية لتفعيل منظومة كاميرات المراقبة لتحقيق الآمن الكافى بالمنطقة .

ووافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية على إلغاء التخصيص لمشروعين مر عليها أكثر من عام ، ولم يقوم أصحابها بأى أعمال إنشائية، وسحب قطع الأراضى المخصصة لهم لعدم الجدية فى التنفيذ، مع تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإنهاء إجراءات استخراج تراخيص البناء للمشروعات الخدمية والحرفية وذلك من خلال التقديم للمركز التكنولوجى.

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