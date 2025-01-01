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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يستقبل السكرتير العام الجديد

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل السكرتير العام الجديد
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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام الجديد للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ. 
حيث وجه محافظ مطروح التهنئة للسكرتير العام متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد، مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد للدفع بمنظومة العمل بكافة الملفات  بالمحافظة بما يعود على مزيد من جهود التنمية وتيسير مزيد من الخدمات للمواطنين. 

يذكر أن اللواء مجدي الوصيف شغل عدد من الوظائف القيادية رئيس مدينة شبرا الخيمة في عام ٢٠١٨ ثم رئيساً لحى شرق مدينة نصر في ٢٠١٩، كما شغل منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة جنوب سيناء في ٢٠٢٠ وسكرتير عام مساعد لمحافظة دمياط ، ثم سكرتير عام لمحافظة مطروح في ديسمبر ٢٠٢٤.

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